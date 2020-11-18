Полицейские задержали десятилетнюю девочку-наркоторговку

В Москве отец отправил дочь торговать наркотическими средствами.

Сотрудниками полиции в подъезде дома на Шипиловской улице в Москве была обнаружена 10-летняя девочка. При личном досмотре, проведённом сотрудниками отделения по делам несовершеннолетних ОМВД России по району Зябликово при участии представителей отдела социальной защиты населения, у ребёнка изъято 76 свёртков с веществом неизвестного происхождения, сообщается на сайте "МВД Медиа".

Проведённое исследование 10 свёртков показало, что в них находится вещество массой 1,04 грамма, которое содержит в своём составе наркотическое средство метадон. Остальное изъятое также направлено на экспертизу. Полицейские установили, что ребёнок действовал по указанию отца. Девочка помещена в одно из столичных медицинских учреждений.

47-летний отец ребёнка был задержан.

Также у одного из ресторанов на юге столицы стражи правопорядка задержали ещё одного подозреваемого – 42-летнего приезжего мужчину. При личном досмотре у него обнаружено и изъято 9 свёртков с метадоном.

Полицейские провели обыски по местам жительства подозреваемых.

В настоящее время расследование уголовного дела продолжается.