Полицейский Дед Мороз в Карелии рассказал об опасном обгоне (ВИДЕО)

В Карелии сотрудник ГИБДД надел костюм Деда Мороза и рассказал о правилах дорожного движения.

В паблике ГИБДД Карелии опубликовано видео с полицейским Дед Морозом. Ведомство сообщает, что присоединяется к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

«В преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции в образе дорожно-патрульного Деда Мороза напомнят жителям республики о соблюдении правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Сам же полицейский Дед Мороз говорит: «Водители, при совершении обгона убедитесь, что маневр безопасен и разрешен на данном участке дороги».