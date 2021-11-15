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Полицейский Дед Мороз в Карелии рассказал об опасном обгоне (ВИДЕО)

Новости. Общество
15:22, 21 Декабря 2021
фото: кадр из видео

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В Карелии сотрудник ГИБДД надел костюм Деда Мороза и рассказал о правилах дорожного движения.

В паблике ГИБДД Карелии опубликовано видео с полицейским Дед Морозом. Ведомство сообщает, что присоединяется к Всероссийской акции «Полицейский Дед Мороз».

«В преддверии Нового года сотрудники Госавтоинспекции в образе дорожно-патрульного Деда Мороза напомнят жителям республики о соблюдении правил дорожного движения», — говорится в сообщении.

Сам же полицейский Дед Мороз говорит: «Водители, при совершении обгона убедитесь, что маневр безопасен и разрешен на данном участке дороги».

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Комментарии

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Местечковый блогер
2021-12-21 16:20:24
Занозу туда снегурочкой , весь моск вынесет.
Гость
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