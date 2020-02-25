Полиции Петрозаводска пришлось искать забытые на крещенских купаниях плавки

Оставивший их на берегу Онежского озера общественник предложил депутатам городского совета создать в карельской столице бюро находок.

Известный в Петрозаводске общественник Эдуард Эгипти воспользовался 26 февраля трибуной городского совета, чтобы рассказать на очередной сессии о пропаже своих плавок, которые ему были "не по деньгам дороги". По словам Эгипти, он оставил их на берегу Онежского озера во время последних крещенских купаний, а потом безуспешно пытался найти с помощью полиции.

Во время этих поисков общественник обнаружил, что в Петрозаводске нет никакого бюро находок, и предложил депутатам городского совета создать в карельской столице "комнату забытых вещей".

"В полицию я позвонил, они зарегистрировали звонок, а потом оказалось, что каждый звонок у них регистрируется. И поскольку меня туда два раза вызывали, я говорю: «Не надо искать плавки! Не надо тратить на меня время!". Нет, вызвали, дело открыли, все плавки мои ищут. Всесоюзный розыск!" - поведал Эгипти о своих приключениях под хохот депутатского корпуса.