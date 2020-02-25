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Полиции Петрозаводска пришлось искать забытые на крещенских купаниях плавки

Новости. Общество
13:07, 26 Февраля 2020
фото: ©Валерий Поташов/Столица на Онего
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Оставивший их на берегу Онежского озера общественник предложил депутатам городского совета создать в карельской столице бюро находок.

Известный в Петрозаводске общественник Эдуард Эгипти воспользовался 26 февраля трибуной городского совета, чтобы рассказать на очередной сессии о пропаже своих плавок, которые ему были "не по деньгам дороги". По словам Эгипти, он оставил их на берегу Онежского озера во время последних крещенских купаний, а потом безуспешно пытался найти с помощью полиции.

Во время этих поисков общественник обнаружил, что в Петрозаводске нет никакого бюро находок, и предложил депутатам городского совета создать в карельской столице "комнату забытых вещей".

"В полицию я позвонил, они зарегистрировали звонок, а потом оказалось, что каждый звонок у них регистрируется. И поскольку меня туда два раза вызывали, я говорю: «Не надо искать плавки! Не надо тратить на меня время!". Нет, вызвали, дело открыли, все плавки мои ищут. Всесоюзный розыск!" - поведал Эгипти о своих приключениях под хохот депутатского корпуса.  

  

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
кир
2020-02-26 13:32:33
Этот фигурант здесь активничал, потом исчез по неизвестной причине. Был он под ником Эдуард3.
новый
2020-02-26 13:30:02
Фокин прав
Вася
2020-02-26 13:23:40
А если бабка Валя потеряет?
Гость
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