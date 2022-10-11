Полиции Петрозаводска требуется помощь в розыске подозреваемого

Разыскивается Сергей Владимирович Сергеев 1969 года рождения.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают подозреваемого в краже Сергея Владимировича Сергеева 1969 года рождения.
Всех, кто знает, где искать подозреваемого, полиция просит сообщать эти сведения по номерам телефонов: 8 911-415-25-87 , 8 (814-2) 73-91-54.
Конфиденциальность гарантируется.
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