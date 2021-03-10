Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Бюджет России хотят пополнять за счет блогеров 3
10.03.2021 19:10
На границе Карелии остановили микроавтобус, набитый сыром и вкусностями из Финляндии (ФОТО) 18
10.03.2021 15:44
Владельцы построек, незаконно появившихся в лесной зоне Петрозаводска, могут не бояться 2
10.03.2021 16:19
Путин поручил проверить зарплаты бюджетников
10.03.2021 22:00
В поселке Карелии поставлен температурный рекорд 3
Сегодня 09:41
Под видом полицейских: мошенники придумали новую схему выманивания денег
10.03.2021 20:40
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
Сегодня 11:05

Полиция безопасности Финляндии: коронавирус активизировал кибершпионаж

Новости. Политика
10:03, 11 Марта 2021
фото: © Сергей Коньков/ТАСС
Загрузка...

Финские спецслужбы рекомендовали компаниям и гражданам проверить настройки своих электронных устройств.

Полиция безопасности Финляндии SUPO обеспокоена ростом кибершпионажа со стороны иностранных разведок в период пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает Yle, речь идет о спецслужбах авторитарных государств, которые использовали в своих операциях десятки сетевых приборов и серверов в Финляндии. Чаще всего взлому подвергались домашние роутеры и сетевые системы хранения данных.

Полиция безопасности уже связалась с некоторыми людьми и предприятиями, которые подверглись взлому. SUPO рекомендовала компаниям и гражданам проверить настройки своих электронных устройств.

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
врунофф
2021-03-11 10:23:20
Хваленая западная демократия во всей красе :)
кир
2021-03-11 10:18:01
Не надо губы раскатывать на их сыр. Эта страна есть и будет врагом России. Какие авторитарные государства?
David .
2021-03-11 11:39:16
кир, Весь мир людей враждебен кирскому мордору!
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
10.03.2021, 06:40
Не спасли: молодая роженица умерла от коронавируса в больнице Карелии
08.03.2021, 15:11
Работы в Карелии станет меньше: уже известно, кто пострадает больше всех
06.03.2021, 14:57
В Петрозаводске неизвестный мужчина пытался увести из школы маленькую девочку
07.03.2021, 12:19
Опасная стихия надвигается на Карелию
06.03.2021, 20:40
Патологоанатомы из ЦРБ попались с выкопанным трупом на кладбище
04.03.2021, 14:27
"Что с этим делать?": в Карелии депутат получил странное сообщение от омбудсмена Бойченко

Аналитика

10.03.2021 12:30
Капитал
Как восстановить здоровье после пневмонии или COVID-19, знают в "Костной клинике"!
COVID-19 по-прежнему не теряет своей актуальности, и есть случаи повторного заболевания.
Форель "в законе" 4
10.03.2021 12:25
Готовимся к глазной операции: безопасно и комфортно
10.03.2021 09:31
Протоколы общих собраний жителей оказались фикцией 2
09.03.2021 16:45
Камень преткновения 8
03.03.2021 11:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
В Карелии вновь появились недобросовестные "продавцы" счетчиков электроэнергии
В Прионежском и других районах республики вновь появились граждане, предлагающие заменить счетчики электроэнергии за огромные, особенно для пенсионеров, деньги.
"За три года мы прооперировали 300 пациентов старше 90 лет"
09.03.2021 12:26
Дети нарисовали праздник
04.03.2021 14:10
архив чтиво

Медиа

"Гиперборея-2021" в Петрозаводске
07.02.2021 11:55
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»