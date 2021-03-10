Полиция безопасности Финляндии: коронавирус активизировал кибершпионаж

Финские спецслужбы рекомендовали компаниям и гражданам проверить настройки своих электронных устройств.

Полиция безопасности Финляндии SUPO обеспокоена ростом кибершпионажа со стороны иностранных разведок в период пандемии коронавирусной инфекции. Как сообщает Yle, речь идет о спецслужбах авторитарных государств, которые использовали в своих операциях десятки сетевых приборов и серверов в Финляндии. Чаще всего взлому подвергались домашние роутеры и сетевые системы хранения данных.

Полиция безопасности уже связалась с некоторыми людьми и предприятиями, которые подверглись взлому. SUPO рекомендовала компаниям и гражданам проверить настройки своих электронных устройств.