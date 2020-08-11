Полиция и родные разыскивают молодого жителя Карелии, который возвращался с вахты и пропал

Житель Сегежи возвращался с вахты через Петрозаводск и пропал, теперь его разыскивают родные и полиция.

Как сообщается в паблике "Доброспас", полиция и родственники разыскивают 28-летнего жителя Сегежского района, который 27 июля ехал с вахты через Петрозаводск, но до дома так и не доехал. Последний раз выходил на связь 29 июля.

Приметы рост 175, глаза светло карие, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в черную лёгкую куртку, серые штаны, черные кроссовки.

Все, кому что-нибудь известно, просят сообщать в полицию 02 или

89212245092 Татьяна (мама)