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Полиция и родные разыскивают молодого жителя Карелии, который возвращался с вахты и пропал

Новости. Происшествия
14:55, 12 Августа 2020
фото: паблик "Доброспас"
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Житель Сегежи возвращался с вахты через Петрозаводск и пропал, теперь его разыскивают родные и полиция.

Как сообщается в паблике "Доброспас", полиция и родственники разыскивают 28-летнего жителя Сегежского района, который 27 июля ехал с вахты через Петрозаводск, но до дома так и не доехал. Последний раз выходил на связь 29 июля.

Приметы рост 175, глаза светло карие, волосы русые, стрижка короткая. Был одет в черную лёгкую куртку, серые штаны, черные кроссовки.

Все, кому что-нибудь известно, просят сообщать в полицию 02 или
89212245092 Татьяна (мама)

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Комментарии

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кир
2020-08-12 15:20:15
Наши вернулись с фотографиями. :)
Гость
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