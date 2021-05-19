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Полиция ищет очевидцев аварии с пострадавшими, которую устроил уснувший водитель на трассе в Карелии

Новости. Происшествия
13:32, 20 Мая 2021
фото: © ГИБДД Карелии
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Полиция ищет тех, кто видел, как в Кондопожском районе на трассе иномарка 10 перевернулась в кювет, сообщается на сайте МВД Карелии.

Сотрудники отдела МВД Кондопожского района устанавливают очевидцев ДТП, которое произошло 10 мая на 505 км + 500 автодороги «Кола».

Автомобиль Renault съехал в кювет, в результате чего одному из пассажиров причинены телесные повреждения, квалифицирующиеся как тяжкий вред здоровью.

Также полиция устанавливает пассажира перевернувшегося авто, который сел в автомобиль у автовокзала в Медвежьегорске и направлялся в Петрозаводск. А с места ДТП уехал на попутном транспорте.

Всех, кто был очевидцем произошедшего, а также пассажира данного автомобиля просят обратиться в полицию по телефонам в Кондопоге: 8(814-51) 2-09-02, 8(814-51) 2-09-04 или 8(814-51) 2-09-08.

Ранее ГИБДД Карелии сообщала, что в Кондопожском районе 20-летний водитель автомобиля Renault уснул за рулем, в результате чего потерял контроль над дорогой и совершил съезд в кювет. В ДТП пострадали два пассажира Renault - 16-летняя девушка и 28-летний мужчина.

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