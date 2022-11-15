Полиция ищет пассажира маршрутки, избившего водителя в Петрозаводске

Сообщение о пассажире маршрутки, отказавшегося платить за проезд и избившего водителя, стало поводом для проверки правоохранительными органами.

Как сообщили «Столице на Онего» в МВД Карелии, интерес полиции вызвал пост в группе «Подслушано в ПТЗ», оставленный одним из подписчиков. По его словам, он был очевидцем драки.

«Жалуетесь на автобусы постоянно? А нормально, когда сегодня мужик отказался платить, и водитель сказал ему довезу вас до конечной, а он ему нос сломал, „скорая“ увезла водителя», — написал автор поста.

В полицию поступило сообщение из больницы, где водителю диагностировали перелом костей носа. Он подтвердил, что получил травму в результате конфликта с неизвестным пассажиром.

Правоохранительные органы проводят проверку и пытаются установить личность подозреваемого.