Полиция Карелии ищет мужчину со шрамом (ФОТО)

Пряжинские полицейские ищут пропавшего без вести жителя поселка Эссойла, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудники полиции Пряжинского района устанавливают местонахождение 43-летнего Олега Анатольевича Н., жителя посёлка Эссойла, утратившего связь с родственниками.
Особая примета: слева на шее шрам около 2 см.
Может работать на лесозаготовительных предприятиях.
Полиция просит всех, кто обладает значимыми сведениями о месте нахождения разыскиваемого, сообщать информацию по номерам телефонов в посёлке Пряжа: (814 56) 3-29-60, 3-12-39, 3-29-68, +7-911-6636920.
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