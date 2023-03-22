Полиция Карелии ищет жителя старинного села, сбежавшего от правосудия

Правоохранительные органы Пряжинского района Карелии объявили в розыск Владимира Васильевича С. 1978 года рождения.

Сотрудники полиции Пряжинского района разыскивают подозреваемого, скрывшегося от органов дознания, Владимира Васильевича С.



Мужчина 1978 года рождения является жителем села Святозеро.

Всех, кто знает, где его искать, полиция просит сообщить эти сведения по номерам телефонов: 8 906-207-75-88, 8 (814-56) 3-29-60, 8 (814-56) 3-29-68.