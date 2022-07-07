Полиция начала проверку по факту избиения мужчины в дачном кооперативе Карелии

На основании публикации в СМИ начата проверка по инциденту в "Лучевом-1", сообщили в МВД Карелии.
Как стало известно «Столице на Онего», на основании публикации в СМИ правоохранители начали проверку по факту избиения мужчины в дачном кооперативе «Лучевое-1» Кондопожского района.
«По результатам проверки будет принято процессуальное решение», — сообщили в МВД.
Ранее сообщалось, что 6 июля в 16.10 в дачном кооперативе «Лучевое-1» мужчина жестоко избил местного жителя. Очевидцы, наблюдавшие за дракой, полицию не вызывали и в разборки не вмешивались.
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