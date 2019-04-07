Полиция нашла исчезнувшую в феврале девушку

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МВД по республике Карелии сообщило, что пропавшая зимой 20-летняя петрозаводчанка найдена.
"Местонахождение 20-летней петрозавочанки, ушедшей из дома 22 февраля, установленно сотрудниками полиции", - проинформировали в МВД.
Подробности обнаружения пропавшей зимой девушки не раскрываются.
Ранее сообщалось, что 22 февраля 2019 года из своего дома в Петрозаводске ушла девушка 1999 года рождения. Она перестала выходить на связь с родственниками. Заявление об исчезновении девушки поступило в полицию 29 марта. Был объявлен розыск.
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