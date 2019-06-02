Полиция нашла пропавшего в Петрозаводске подростка

Новости по теме
Загрузка...
Местонахождение 13-летнего подростка, объявленного вчера в розыск, установлено, сообщили в МВД Карелии.
Мальчика, который ушел из дома на улице Володарского 31 мая в 8:30 и до сегодняшнего утра не возвращался домой, нашли сотрудники полиции.
Ребенок передан родителям.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
26.05.2019, 21:20
28.05.2019, 08:20
28.05.2019, 14:40
26.05.2019, 09:30
27.05.2019, 09:37
30.05.2019, 13:10
Аналитика
31.05.2019 16:20
Капитал
Весенняя уборка Петрозаводска в самом разгаре, но один из самых важных этапов пробуждения города после зимы – вывозка смета – завершен.
30.05.2019 15:20
29.05.2019 11:52
27.05.2019 12:49
Чтиво
31.05.2019 17:20
Без политики
Советы врача Офтальмологического центра Карелии.
31.05.2019 14:36
30.05.2019 10:59
Медиа
31.05.2019 10:04
Опрос
Где вы планируете провести отпуск?
Комментарии