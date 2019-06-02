Полиция нашла пропавшего в Петрозаводске подростка

Местонахождение 13-летнего подростка, объявленного вчера в розыск, установлено, сообщили в МВД Карелии.

Мальчика, который ушел из дома на улице Володарского 31 мая в 8:30 и до сегодняшнего утра не возвращался домой, нашли сотрудники полиции.

Ребенок передан родителям.