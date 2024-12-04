Полиция нашла пропавшую в Петрозаводске 16-летнюю девушку

Пропавшая девушка накануне была объявлена в розыск.
О том, что нашли пропавшую ранее девушку, сообщили в паблике МВД Карелии. Девушка жива.
Объявленная в розыск горожанка 2008 года рождения была найдена сотрудниками полиции.
Криминальной составляющей в ее исчезновении нет, отметили в паблике ведомства.
Напомним, 16-летняя девушка ушла из дома на Кукковке ночью в понедельник, 2 декабря, и пропала.
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