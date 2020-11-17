Реклама на сайте
Подписаться
Прислать новость
Интернет: забитые маршрутки ездят по Петрозаводску, несмотря на запреты Парфенчикова (ВИДЕО) 16
Сегодня 08:20
Онищенко рассказал, как повысить сопротивляемость организма коронавирусу
17.11.2020 21:05
В Петрозаводске пассажиры выкидывают друг друга из автобуса и плюют в лицо (ВИДЕО) 15
Сегодня 14:25
"Трасса в Карелии не убрана: две машины в кювете" (ФОТО) 3
Сегодня 14:32
Конституционный суд Карелии подлежит упразднению 14
Сегодня 13:18
Число заразившихся коронавирусом в Карелии превысило 11 тысяч человек 1
Сегодня 09:09

Полиция Петрозаводска ищет двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его

Новости. Происшествия
16:45, 18 Ноября 2020
фото: © pxhere.com
Загрузка...

Ссора пассажиров произошла в маршрутке №26, драка продолжилась на остановке в центре Петрозаводска.

Полиция Петрозаводска устанавливает личности и местонахождение граждан, подозреваемых в избиении мужчины.

По информации МВД Карелии, инцидент произошел 17 ноября около 18.30 в маршрутном автобусе №26 между потерпевшим и двумя молодыми людьми произошел словесный конфликт. После того, как автобус остановился на остановке возле дома № 4 по ул. Шотмана, двое злоумышленников силой вывели пассажира из салона, на улице избиле его, после чего скрылись. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет Карелии.

В настоящее время ведётся розыск подозреваемых. Всех, кто стал очевидцем происшествия или владеет информацией о лицах, причастных к нему, просят сообщать по телефону: 8981-404-54-77. Конфиденциальность гарантируется.

В МВД отметили, что ссора между пассажирами произошла не из-за ограничений, введенныйх главой Карелии, касающихся транспорта.

 

Подписаться
А вы знали? У нас есть свой Телеграм-канал.
Все главное - здесь: #stolicaonego

Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
Ткачев
2020-11-18 17:08:31
В общественный транспорт - ни ногой.
zanoza
2020-11-18 17:02:43
Люди звереют и есть от чего.
кир
2020-11-18 16:59:21
Были выявлены и убиты при задержании, оказывая сопротивление. И делов то. Ничего то вы не можете среди полудиких племён. :)
Сергей
2020-11-18 16:56:30
Вот зачем издавать такие распоряжения губернатору , превращающее людей в стадо баранов и идиотов ? Как можно принимать какие то решения , не просчитав последствия от них . Жуть берёт от действий чиновников . Как говорят , революции делают не народ , а сама власть своими авантюрными действиями .
Os
2020-11-18 16:48:49
Сейчас будет распространение вируса, толпы теперь на остановках без масок стоят, а тут еще деруться, чтобы в автобус попасть, уже контакт близкий.
Гость
Войти:
Выбор читателей
За неделюЗа месяц
17.11.2020, 17:33
Известного предпринимателя Леонида Белугу задержали в столице Карелии (СРОЧНО)
12.11.2020, 16:00
Заксобрание Карелии ищет охранников, способных держать оборону парламента
17.11.2020, 22:03
Известного бизнесмена Карелии Леонида Белугу задержали по подозрению в даче взятки
13.11.2020, 13:00
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
14.11.2020, 17:02
Мужчина умер на улице в Петрозаводске (ВИДЕО)
11.11.2020, 16:42
Завершился суд по делу о смерти пациента в больнице из-за врачебной ошибки в Петрозаводске

Аналитика

Сегодня 10:58
Капитал
Пиявки – маленькие чудо-лекари
Лечебные свойства медицинской пиявки известны людям на протяжении тысячелетий, со времен древних цивилизаций: Египта, Индии, Греции.
"Кроме нашей говорильни, ничего дальше не двигается" 4
17.11.2020 16:10
Нелечебное питание
17.11.2020 13:30
И "черные лесорубы", и лесные пожары 1
16.11.2020 16:28
Квартира с отделкой "под ключ" - почему это выгодно
13.11.2020 13:00
Вся аналитика

Чтиво

Сегодня 11:05
Без политики
"Клиники на Чайкиной": анализы на коронавирус COVID-19 теперь можно сдать и в субботу
Тесты на коронавирус COVID-19 можно сдать теперь и по субботам в "Клиниках на Чайкиной".
Землю – казакам, а что карелам? 18
06.11.2020 14:34
Почему молодежь не хочет заводить детей 18
03.11.2020 11:40
архив чтиво

Медиа

Видеоэкскурсия по Петрозаводской ТЭЦ
02.11.2020 10:45
все фото и видео
© 2003—2017 Интернет-газета «СТОЛИЦА на Onego.ru»
Система Orphus
Создание и поддержка сайта — «Артлекс»