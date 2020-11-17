Полиция Петрозаводска ищет двух молодых людей, которые вытащили пассажира из автобуса и избили его

Ссора пассажиров произошла в маршрутке №26, драка продолжилась на остановке в центре Петрозаводска.

Полиция Петрозаводска устанавливает личности и местонахождение граждан, подозреваемых в избиении мужчины.

По информации МВД Карелии, инцидент произошел 17 ноября около 18.30 в маршрутном автобусе №26 между потерпевшим и двумя молодыми людьми произошел словесный конфликт. После того, как автобус остановился на остановке возле дома № 4 по ул. Шотмана, двое злоумышленников силой вывели пассажира из салона, на улице избиле его, после чего скрылись. В ближайшее время материалы будут направлены в Следственный комитет Карелии.

В настоящее время ведётся розыск подозреваемых. Всех, кто стал очевидцем происшествия или владеет информацией о лицах, причастных к нему, просят сообщать по телефону: 8981-404-54-77. Конфиденциальность гарантируется.

В МВД отметили, что ссора между пассажирами произошла не из-за ограничений, введенныйх главой Карелии, касающихся транспорта.