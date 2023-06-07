Полиция Петрозаводска ищет подозреваемого в серии краж из автомобилей (ВИДЕО)

Правоохранительным органам столицы Карелии нужны информаторы на условиях конфиденциальности.

Сотрудники полиции Петрозаводска ищут мужчину, запечатленного на видеозаписи. Он может быть причастен к серии краж из автотранспорта.



Всех, кто узнал этого гражданина и знает, где его искать, полиция просит позвонить в полицию по телефону: 8 911-401-00-07.



Конфиденциальность гарантируется, рассказали в МВД Карелии.