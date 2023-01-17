Полиция Петрозаводска ищет умельцев, которые раздели манекен в торговом центре и ушли с одеждой (ВИДЕО)

Правоохранительным органам Петрозаводска нужны свидетели кражи из торгового центра.
Сотрудники уголовного розыска Петрозаводска разыскивают мужчин, запечатленных на видеозаписи.
Их подозревают в краже одежды в одном из торговых центров города.
Всех, кто был свидетелем происшествия и знает подозреваемых, полиция просит сообщить эту информацию по номеру телефона: 8 911-427-96-72.
Конфиденциальность гарантируется, рассказали в региональном МВД.
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