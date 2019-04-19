Полиция Петрозаводска нашла мальчика, пропавшего во вторник

Объявленный ранее в розыск несовершеннолетний петрозаводчанин найден сотрудниками полиции, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска нашла мальчика 2007 года рождения, который 17 апреля ушел из школы, расположенной в районе Первомайского проспекта, и пропал.

Инспекторы по делам несовершеннолетних проведут с ним профилактическую работу, сообщили в МВД Карелии.

Полиция поблагодарила СМИ и неравнодушных граждан, которые распространили информацию о пропавшем.