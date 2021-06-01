Полиция объявила в розыск пропавшего без вести юношу в Петрозаводске

МВД Карелии сообщило о розыске 17-летнего молодого человека, ушедшего из дома несколько дней назад.

Разыскивается Загайнов Илья Сергеевич 2003 года рождения. 28 мая 2021 года он ушел из дома на улице Репникова и до настоящего времени его место нахождения неизвестно.



Полиция опубликовала его приметы: на вид 17 лет, рост 183 см, худощавого телосложения, глаза серые, волосы светло-русые. Юноша был одет в черную толстовку с капюшоном, синие джинсы.



Всех, кому что-либо известно о местонахождении разыскиваемого, полиция просит сообщить по телефонам: +7-953-549-69-78, 8(8142)73-92-40 или 02 (с мобильного – 102).