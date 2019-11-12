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Новости. Криминал
09:38, 12 Ноября 2019
фото: © Михаил Соколов/ТАСС

Полиция Петрозаводска поймала подростков, остановивших ремонт в бывшем "бомжатнике"

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Молодые люди украли из помещения стройматериалы и инструменты.

В полицию Петрозаводска обратилась жительница одного из микрорайонов города, которая приобрела помещение и начала в нем ремонтные работы. В вечернее время в ее отсутствие неизвестные проникли внутрь и похитили электроинструменты и стройматериалы для отделочных работ.

Как выясняли оперативники, помещение, из которого была совершена кража, долгое время не использовалось. В нем часто проводили время лица без определенного места жительства, асоциальные элементы. По версии следствия, накануне, компания, состоящая из трех несовершеннолетних, общалась неподалеку. Молодые люди решили посетить давно знакомый адрес. Установленная входная дверь не остановила незваных посетителей, они выломали ее и проникли внутрь, рассказали в МВД Карелии.

Подростки признались в краже, рассказав в полиции, что собирались сбыть похищенное, но не успели.

Стройматериалы и инструменты вернули владельце.

Возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации

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