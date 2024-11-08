Полиция Петрозаводска разыскивает 45-летнего алиментщика, скрывшегося от приставов

Петрозаводчанина подозревают в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Алексея Анатольевича В., 1979 года рождения. Его подозревают в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.
Как сообщили в МВД Карелии, мужчина скрылся от службы судебных приставов.
Полиция просит всех, кто что-либо знает о том, где может находиться разыскиваемый или видел его, сообщить информацию по номеру телефона: 8 981 402 0614.
Конфиденциальность гарантируется, отметили в МВД Карелии.
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