Полиция Петрозаводска разыскивает 45-летнего алиментщика, скрывшегося от приставов

Петрозаводчанина подозревают в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Сотрудники полиции Петрозаводска разыскивают Алексея Анатольевича В., 1979 года рождения. Его подозревают в злостном уклонении от уплаты алиментов на содержание несовершеннолетних детей.

Как сообщили в МВД Карелии, мужчина скрылся от службы судебных приставов.

Полиция просит всех, кто что-либо знает о том, где может находиться разыскиваемый или видел его, сообщить информацию по номеру телефона: 8 981 402 0614.

Конфиденциальность гарантируется, отметили в МВД Карелии.