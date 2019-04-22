14:34, 22 Апреля 2019
Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками
Новости по теме
Загрузка...
Мужчину подозревают в торговле наркотиками в значительном размере, сообщили в МВД Карелии.
Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ, Алексей К. 1986 года рождения.
Полиция просит лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04, а также 8(8142) 75-50-00, или "02" (с мобильного 102).
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
15.04.2019, 14:08
18.04.2019, 21:30
16.04.2019, 19:10
16.04.2019, 11:39
15.04.2019, 11:59
Аналитика
Сегодня 10:56
Капитал
Жилье врачам и сиротам, лекарства для диабетиков, ремонт школ и помощь семьям с детьми – глава Карелии Артур Парфенчиков предложил направить дополнительные доходы бюджета на острые социальные нужды.
Сегодня 09:47
18.04.2019 15:39
18.04.2019 15:08
17.04.2019 10:10
Чтиво
Сегодня 13:28
Без политики
Председатель наблюдательного совета Фонда ЖКХ Сергей Степашин оценил успехи АО "ПКС-Водоканал" в управлении, модернизации, строительстве объектов коммунальной инфраструктуры.
18.04.2019 14:10
15.04.2019 14:08
15.04.2019 11:59
Медиа
20.04.2019 13:36
Комментарии