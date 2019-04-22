Полиция Петрозаводска разыскивает мужчину, подозреваемого в торговле наркотиками

Мужчину подозревают в торговле наркотиками в значительном размере, сообщили в МВД Карелии.

Сотрудниками полиции Петрозаводска разыскивается подозреваемый в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 228.1 УК РФ, Алексей К. 1986 года рождения.

Полиция просит лиц, располагающих какой-либо информацией о местонахождении разыскиваемого, сообщать значимые сведения по телефонам: 8-911-401-83-56, 8-911-435-91-04, а также 8(8142) 75-50-00, или "02" (с мобильного 102).