Полиция Петрозаводска разыскивает подозреваемую в краже

Женщина попала на запись видеонаблюдения.

Оперативники уголовного розыска Петрозаводска устанавливают личность молодой женщины, которую запечатлела камера видеонаблюдения. Женщину подозревают в краже товара в одном из торговых центров карельской столицы.

Всех, кто что-либо знает о разыскиваемой, просят позвонить в полицию по номерам телефонов: 8 911 050 9802 или 02.

Конфиденциальность гарантируется, заверили в МВД Карелии.