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Новости. Общество
13:52, 26 Марта 2018

Полиция Петрозаводска разыскивает водителя такси

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Последний раз его видели на Лесном проспекте у "Сигмы".

Полиция Петрозаводска разыскивает пропавшего без вести Александра Владимировича К., 35 лет, местонахождение которого не известно с 22 марта 2018 года. Разыскиваемый работает водителем такси "Везет" на автомобиле "Дэу Нексия" золотистого цвета, госномер М932АК 10rus.

Последний раз был замечен в автомобиле 22 марта в районе 21-22 часов на парковке гипермаркета "Сигма" на Лесном пр. 

Всех, кому что-либо известно о его местонахождении, или тех, кто видел его после 22 марта, просят сообщать по телефонам: +7 (911) 415-25-87 или 02 (с мобильного – 102).

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