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Новости. Общество
16:06, 22 Марта 2019
фото: 10.мвд.рф

Полиция Петрозаводска разыскивает женщину с ребенком

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Женщина с сыном ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска ведет розыск утративших связь с родственниками Анны А. 1987 года рождения и Богдана А. 2017 года рождения.

Около 14.00 3 февраля  они ушли из дома по ул. Радищева и до настоящего момента их местонахождение неизвестно.

В настоящий момент могут находиться:

- поселок Вилга;
- Сортавала;
- Питкярантский район - Питкяранта и поселок Импилахти;
- Петрозаводск.

Всех, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8(8142) 73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).

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Комментарии

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zanoza
2019-03-22 16:36:33
Мамочка явно не адекватная , на наркоманку похожа.
Мизантроп
2019-03-22 16:49:21
zanoza, Ты рожи комментаторов не видела. Создатели сериала "Живые мертвецы" нервно курят в сторонке.
zanoza
2019-03-22 16:57:39
Мизантроп, а ты обладатель сверхспособностями и можешь видеть комментаторов :)
Тыса
2019-03-22 18:28:45
Мизантроп, Что ж до сих пор не нашли ?
Мизантроп
2019-03-22 17:09:11
zanoza, Мы в НКВД знаем и видим всё! И любую засраную жопу - по запаху найдем! ))))
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