Полиция Петрозаводска разыскивает женщину с ребенком

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Женщина с сыном ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.
Полиция Петрозаводска ведет розыск утративших связь с родственниками Анны А. 1987 года рождения и Богдана А. 2017 года рождения.
Около 14.00 3 февраля они ушли из дома по ул. Радищева и до настоящего момента их местонахождение неизвестно.
В настоящий момент могут находиться:
- поселок Вилга;
- Сортавала;
- Питкярантский район - Питкяранта и поселок Импилахти;
- Петрозаводск.
Всех, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8(8142) 73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).
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