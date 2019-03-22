Полиция Петрозаводска разыскивает женщину с ребенком

Женщина с сыном ушла из дома и не вернулась, сообщили в МВД Карелии.

Полиция Петрозаводска ведет розыск утративших связь с родственниками Анны А. 1987 года рождения и Богдана А. 2017 года рождения.

Около 14.00 3 февраля они ушли из дома по ул. Радищева и до настоящего момента их местонахождение неизвестно.

В настоящий момент могут находиться:



- поселок Вилга;

- Сортавала;

- Питкярантский район - Питкяранта и поселок Импилахти;

- Петрозаводск.

Всех, располагающих какой-либо информацией о месте нахождения разыскиваемых, полиция просит сообщить по телефонам: 8(8142) 73-92-40, 8-981-405-41-44 или 02 (с мобильного – 102).