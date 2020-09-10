Полиция прислала семье голову их дедушки в коробке из-под майонеза

Аргентинская семья получила череп пропавшего дедушки по почте.

Мужчина ушел из дома 10 января прошлого года. По словам семьи погибшего, ужасную посылку с головой прислала полиция после того, как нашла часть тела в мусорной свалке, пишет издание "РИА Новости" со ссылкой на Daily Star.



Родственники мужчины возмутились таким отношением правоохранителей.



"Мы ждали и искали тебя год и восемь месяцев, а они привозят тебя вот так. Как будто ты был никем! В коробке от майонеза!", – пишет родственница погибшего.

Кроме того, в семье рассказали, что не могут похоронить его останки, потому что не получили свидетельства о смерти от властей.