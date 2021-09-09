Полиция в Петрозаводске ищет вандалов, расписавших фасады домов (ВИДЕО)

Подростки, испортившие фасады домов, попали в объектив камеры наружного наблюдения.

Сотрудники Отдела полиции № 1 УМВД России по Петрозаводску устанавливают личности молодых людей, запечатленных на видеозаписи, в связи с нанесением надписей на фасады домов.

«Если вы обладаете информацией о личности и местонахождении разыскиваемых, полиция просит сообщить об этом по телефону: 8 999 094 51 97. Конфиденциальность гарантируется», — говорится в сообщении МВД Карелии.

Ранее в Петрозаводске поймали юных вандалов, громивших здание МВД.