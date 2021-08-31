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В Петрозаводске поймали юных вандалов, громивших здание МВД

Новости. Общество
11:49, 01 Сентября 2021
фото: © gazeta-petrozavodsk.ru

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Полицейские нашли подростков, испортивших водосточные трубы на стенах здания МВД Карелии, с помощью системы видеонаблюдения.

Камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде здания министерства внутренних дел республики, помогают следить за оперативной обстановкой в круглосуточном режиме. Так, благодаря этой системе, на прошлой неделе во время ночного дежурства сотрудники полиции поймали вандалов.

Как рассказали в МВД Карелии, мимо здания проходили трое юношей. Двое из них без видимых причин стали наносить удары руками и ногами по водосточным трубам, установленным на стенах. Полицейские не дали подросткам закончить эту «тренировку».

Нарушителями оказались двое 17-летних петрозаводчан и их 19-летний приятель. Несовершеннолетние рассказали, что отпросились у родителей на ночь в гости к старшему другу, который уже достиг совершеннолетнего возраста, но вместо этого отправились с ним гулять по городу.

В настоящее время в отношении обоих подростков составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». В отношении их родителей — административные материалы по статье «Неисполнение родителем или иным законным представителем несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Мамам и папам вандалов придется ответить за то, что несовершеннолетние в ночное время находились без сопровождения родителей, и оплатить ремонт поврежденного имущества: на водосточных трубах остались вмятины.

Ранее вандалы изрисовали новую остановку в Петрозаводске.

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Комментарии

НОВЫЕ СНИЗУ НОВЫЕ СВЕРХУ
drug
2021-09-01 14:18:09
Так интересно и странно написано !!!!!
Текст статьи: Ранее вандалы изрисовали новую остановку в Петрозаводске.
Весь город - здания - фасады домов и строений изрисованы различными надписями и рисунками.
Наверно не является секретом - что часть надписей носит рекламный характер запрещенной в РФ продукции.
И вот вопрос: почему полиция и остальные надзорные органы не занимаются поиском в рамках своих обязанностей - лиц которые занимаются ВАНДАЛИЗМОМ !
Может полиция забыла про данную статью в УК РФ.
Может они забыли ответственность за УКРЫТИЕ ......
Почему собственники домов и зданий не пишут массово заявления в полицию ?
Честный мужик
2021-09-01 13:02:45
Не повезло родителям,правду о своих детях узнали ..
Неравнодушный
2021-09-01 12:56:16
Символично. Протестный порыв и свободолюбие мятущихся юных душ напоролись на реакционность и консерватизм.
Самуил
2021-09-01 12:44:04
Это они ноктюрн сыграли. А полиция футуризьм не одобрила.
Успешный
2021-09-01 12:01:45
У себя сразу нашли ! - визжал офф . Без маски :)
Гость
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