В Петрозаводске поймали юных вандалов, громивших здание МВД

Полицейские нашли подростков, испортивших водосточные трубы на стенах здания МВД Карелии, с помощью системы видеонаблюдения.

Камеры видеонаблюдения, установленные на фасаде здания министерства внутренних дел республики, помогают следить за оперативной обстановкой в круглосуточном режиме. Так, благодаря этой системе, на прошлой неделе во время ночного дежурства сотрудники полиции поймали вандалов.

Как рассказали в МВД Карелии, мимо здания проходили трое юношей. Двое из них без видимых причин стали наносить удары руками и ногами по водосточным трубам, установленным на стенах. Полицейские не дали подросткам закончить эту «тренировку».

Нарушителями оказались двое 17-летних петрозаводчан и их 19-летний приятель. Несовершеннолетние рассказали, что отпросились у родителей на ночь в гости к старшему другу, который уже достиг совершеннолетнего возраста, но вместо этого отправились с ним гулять по городу.

В настоящее время в отношении обоих подростков составлены протоколы по статье «Мелкое хулиганство». В отношении их родителей — административные материалы по статье «Неисполнение родителем или иным законным представителем несовершеннолетних обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних». Мамам и папам вандалов придется ответить за то, что несовершеннолетние в ночное время находились без сопровождения родителей, и оплатить ремонт поврежденного имущества: на водосточных трубах остались вмятины.

Ранее вандалы изрисовали новую остановку в Петрозаводске.