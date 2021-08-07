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Вандалы изрисовали новую остановку в Петрозаводске (ФОТОФАКТ)

Новости. Происшествия
08:05, 10 Августа 2021
фото: Александр Климов / группа События Петрозаводск Карелия Россия

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Новые стекла оставались чистыми всего неделю, сообщил житель Петрозаводска, сфотографировавший испорченную остановку.

«8 дней были чистыми новые стёкла остановочного павильона на углу ул. Попова и ул. Сыктывкарской. 30 июля смонтировали, 7 разрисованы», - сообщил житель Петрозаводска.

Автор фото обращает внимание администрация Петрозаводска, что на этой остановке (как и на большинстве в городе) отсутствует базовый атрибут: расписание движения общественного транспорта:

«Ну, то есть, оно есть, но на стойке дорожного знака "остановка ОТ", и по нему вообще не понятно, сколько придётся ждать автобус. Указан интервал, например, 15-40 минут, и не понятно, как человеку определить, стоит ему подождать или же пойти на остановку троллейбуса №1».

Все это, по мнению петрозаводчанина, является бардаком.

«Бардак с общественным транспортом и инфраструктурой в Петрозаводске продолжается, к сожалению…», - цитирует горожанина популярная группа События Петрозаводск Карелия Россия.

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