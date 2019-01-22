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Новости. Общество
20:20, 22 Января 2019
фото: Instagram

Полиция выгнала Шаляпина с могилы Мэрилин Монро за песни

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Прохор Шаляпин посетил в Лос-Анджелесе кладбище, где похоронена легендарная актриса Мэрилин Монро. Однако пробыл россиянин там недолго: полиция сочла поведение певца неподобающим и попросила покинуть территорию.

Прохор хотел положить на могилу кинодивы цветы, чтобы поддержать традицию, начатую ее бывшим мужем, бейсболистом Джо Ди Маджо, пишет Cosmopolitan. До самой смерти спортсмен каждую неделю приносил на могилу Монро две красные розы.

"Я принес цветы. Подошла охрана и почему-то унесла их. А потом я спел у могилы Мэрилин народную песню "Ноченька лунная". После этого уже ко мне подошли два полицейских и попросили покинуть территорию кладбища. Такие странные порядки: цветы приносить нельзя, петь тоже нельзя", – пожаловался артист

Прохор также рассказал, что рядом с Монро погребен основатель Playboy Хью Хефнер, который умер в 2017 году. Это место на кладбище он купил за 20 лет до смерти и завещал похоронить его именно по соседству с Мэрилин.


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