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Новости. Общество
18:20, 08 Мая 2019
фото: © Юрий Смитюк/ТАСС

Поля Карелии начали засевать семенами

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В посевной кампании этого года будут участвовать 14 сельхозпредприятий, сообщили в Минсельхозе Карелии.

Сельхозпредприятия, расположенные в Олонецком, Прионежском, Пряжинском, Медвежьегорском, Кондопожском, Питкярантском и Лахденпохском районах, завершают подготовку к весенне-полевым работам.

В ОАО "Племенное хозяйство "Ильинское" и ОАО "Племсовхоз "Мегрега" начался яровой сев, засеяны первые 130 га пашни, из которых 50 га подпокровного сева.

Всего в сельскохозяйственных организациях Республики Карелия яровой сев запланирован на площади 5 тыс. га, основной упор будет сделан на развитие кормовой базы и обеспечение животноводства кормами собственного производства.

В целом семена яровых культур завезены в объеме 550 тонн (55 % от потребности), минеральные удобрения – 600 тонн (50%), готовность техники к весенним полевым работам составляет по тракторам 93,6 %, по прицепной и навесной сельскохозяйственной техники 91,4 %.

 

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