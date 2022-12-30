Полная луна поднялась над Петрозаводском в рождественскую ночь (ФОТО)

Первое полнолуние нового года произошло в Рождество.

Фотограф Арина Степенная запечатлела в Петрозаводске полнолуние в рождественскую ночь.

«Вокруг Луны были отчетливо видны венцы - туманные кольца желтоватого цвета. С 2.08 по московскому времени всем прохожим и смотрящим в небо представилось это уникальное зрелище», - написала Арина в комментарии к фото.