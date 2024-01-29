Полномочный представитель Президента России Александр Гуцан положительно оценил результаты реализации в Карелии нацпроектов

По итогам 2023 года республика находится в числе ведущих регионов по исполнению нацпроектов. Сегодня это один из эффективных инструментов развития региона.

30 января в ходе рабочей поездки в Карелию полномочный представитель Президента России в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан провел встречу с Главой республики Артуром Парфенчиковым. Руководитель региона доложил полномочному представителю о промышленном и социально-экономическом развитии Карелии. Также обсуждались итоги реализации в республике национальных проектов, поручений и инициатив Президента Российской Федерации Владимира Путина.

– По итогам 2023 года Карелия – один из ведущих субъектов Российской Федерации по исполнению нацпроектов: по уровню достижений показателей республика занимает первое место среди регионов Северо-Запада России и 15-е по России, – подчеркнул Александр Гуцан.

Артур Парфенчиков отметил, что национальные проекты – это один из эффективных и решающих инструментов развития региона.

– В прошлом году Карелия выполнила показатели нацпроекта по дорожному строительству, достигнув исторического максимума. В республике отремонтировали и построили 340 километров дорог. Мы выполнили все задачи по жилищному строительству, в том числе досрочно, на два года раньше, завершили программу расселения жилья, признанного аварийным до 2017 года. Следующий этап работы – расселение еще более 4 200 аварийных домов, в которых проживает 55 тысяч человек, – сообщил руководитель региона.

На встрече Александр Гуцан поднял тему организации обратной связи руководителей и представителей органов власти с населением. Начало года, новогодние праздники стали для ряда регионов Северо-Запада очень сложными, в том числе и Республика Карелия оказалась в зоне аномальных холодов со всеми вытекающими последствиями: более 700 обращений граждан поступило от жителей республики с жалобами на отсутствие воды в Петрозаводске, в Медвежьегорском районе, Суоярвском, Сегежском и других муниципальных округах, около 400 жалоб было связано с отсутствием тепла в жилых домах, были сигналы о перебоях электроснабжения, – напомнил полномочный представитель.

Ответственными ведомствами, ресурсоснабжающими организациями в соответствии с установленными сроками велась работа по устранению аварийных ситуаций. Информация отражалась на страницах республиканских ведомств и сайтах муниципальных образований. Однако, как показал анализ обращений граждан, жителям не хватало оперативной информации о текущей ситуации и прогнозах непосредственно от руководителей районных администраций, муниципалитетов на их личных страницах, куда чаще всего обращаются местные жители, отметил Александр Гуцан.

– Всем представителям органов власти Карелии необходимо активизировать работу на своих страницах, людям нужен прямой диалог, важно оперативно получать информацию из первых рук от представителей органов власти, глав муниципалитетов, поселений по поднимаемым проблемам и знать о принимаемых мерах по их решению, – подчеркнул полномочный представитель и поручил главе республики взять на контроль организацию этой деятельности. – На сегодняшний день созданная система госпабликов в Республике Карелия одна из самых лучших и входит в первую десятку по России. Нет сомнений, что ведение личных страниц руководители и представители региональных органов власти и муниципалитетов наладят на таком же высоком уровне, – выразил уверенность полномочный представитель.

Глава Карелии подтвердил важность прямой связи с людьми.

– Это действительно помогает понимать, что в первую очередь волнует жителей республики. Это очень важный канал общения, который работает в обе стороны: не только дает человеку возможность связаться с главой своего поселка или с главой республики, но и позволяет самому главе вовремя отреагировать на ситуацию, – сказал Артур Парфенчиков.