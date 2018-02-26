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Новости. Политика
22:00, 26 Февраля 2018

Россияне смогли назвать только половину кандидатов в президенты

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Более половины россиян смогли назвать имена только четверых из восьми кандидатов в президенты.

Имя действующего президента России Владимира Путина назвали 82% респондентов, а телеведущей Ксении Собчак и лидера ЛДПР Владимира Жириновского — 60% респондентов. Кроме того, 55% опрошенных социологами вспомнили бизнесмена Павла Грудинина, которого выдвинула КПРФ.

О том, что помимо этих четырех кандидатов в выборах будет участвовать Григорий Явлинский, знают 37% опрошенных ВЦИОМом, а об участии бизнес-омбудсмена Бориса Титова — 17%. Еще меньше россиян знают о том, что Центризбирком допустил также к выборам лидера партии "Российский общенародный союз" Сергея Бабурина: его имя смогли назвать только 8% респондентов. Меньше всего опрошенных осведомлены об участии главы "Коммунистов России" Максима Сурайкина — только 6%.

Кроме того, россияне почти не обсуждают выборы с родными и друзьями, об этом заявили 53%. Еще 21% опрошенных сообщили, что обменивались мнениями, за кого будут голосовать, а 10% обсуждали личности и достижения кандидатов, пишет РБК.

Опрос проводился 18–19 февраля 2018 года методом телефонного интервью. В нем приняли участие 2 тыс. респондентов в возрасте от 18 лет. Максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,2%.

Выборы президента России пройдут 18 марта.

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