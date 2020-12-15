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Половина заболевших работников предприятий Карелии продолжает ходить на работу

Новости. Общество
15:57, 16 Декабря 2020
фото: © Филипп Киреев/ТАСС
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Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело исследование, работники каких профессий в Карелии продолжают ходить на работу даже при явных признаках ОРВИ, и заставляют ли их работодатели брать больничные.

Результаты опроса показали, что каждый второй трудоустроенный житель Карелии продолжает ходить на работу и не берет больничный, если заболевает простудой, но при этом не температурит.

Каждый четвертый респондент отметил, что их коллеги регулярно ходят на работу простуженными, каждый третий делает это время от времени.

Нередки и случаи заражения от коллег на рабочих местах. Такой негативный опыт был у каждого третьего респондента.

Исследование показало, в каких отраслях больше всего работников, которые продолжают ходить на работу заболевшими. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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David
2020-12-16 16:19:59
Зато можно унижать самых беззащитных и слабых- стариков.
Гость
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