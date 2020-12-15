Половина заболевших работников предприятий Карелии продолжает ходить на работу

Рекрутинговое агентство HeadHunter Северо-Запада провело исследование, работники каких профессий в Карелии продолжают ходить на работу даже при явных признаках ОРВИ, и заставляют ли их работодатели брать больничные.

Результаты опроса показали, что каждый второй трудоустроенный житель Карелии продолжает ходить на работу и не берет больничный, если заболевает простудой, но при этом не температурит.

Каждый четвертый респондент отметил, что их коллеги регулярно ходят на работу простуженными, каждый третий делает это время от времени. Нередки и случаи заражения от коллег на рабочих местах. Такой негативный опыт был у каждого третьего респондента. Исследование показало, в каких отраслях больше всего работников, которые продолжают ходить на работу заболевшими. Об этом читайте в интернет-газете "Вести Карелии".