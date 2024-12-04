Минздрав России вводит новые правила выдачи больничных с 2025 года

Стало известно, какие появятся нововведения.

Минздрав планирует ввести новые правила выдачи больничных с 1 сентября 2025 года, которые предполагают учет выданных листков нетрудоспособности для улучшения медицинской помощи, пишет m.vz.ru.

Минздрав намерен изменить порядок формирования больничных, передает РИА «Новости».

Согласно новому порядку, если больничный лист будет оформляться более четырех раз за полгода, врач обязан передать медицинскую документацию пациентского случая врачебной комиссии.

Исключения составят случаи ухода за больными родственниками, медицинская реабилитация, а также лечение социально значимых заболеваний и заболеваний, требующих заместительной почечной терапии.

Цель нововведения – выявление причин частого обращения за больничными и принятие мер по улучшению медицинской помощи.

В Минздраве отметили, что это позволит выявлять работников с симптомами заболеваний на ранней стадии и возвращать их к работе после профилактических мероприятий. Это особенно важно для работников из «группы риска» по развитию определенных заболеваний.

Ранее в Госдуме разработали законопроект об освобождении пособий по временной нетрудоспособности от НДФЛ, что позволит избежать налогообложения выплат за больничный, достигающих 600 млрд рублей в 2023 году. Кроме того, российские граждане могут вернуть часть уплаченного подоходного налога, потраченного на медицинские услуги и лекарства, назначенные лечащим врачом, при этом базовый размер вычета ограничен суммой в 120 тыс. рублей на 2024 год, а максимальная сумма возврата за три года составляет 46,8 тыс. рублей.