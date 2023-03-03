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С начала года жители Карелии «наболели» на 350 млн рублей

Новости. Общество
12:22, 06 Марта 2023
фото: www.sredneuralsk.info

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В региональном отделении Социального фонда РФ подсчитали расходы на больничные листы жителей Карелии.

С начала года в отделении Социального фонда России по Карелии выплатили более 37 тысяч больничных пособий на общую сумму 351 миллион рублей.

Его размер напрямую зависит от официального заработка работника за два календарных года, предшествующих году выхода на «больничный», и страхового стажа. Если стаж составляет меньше пяти лет, человек
получает только 60% от среднего заработка. Если от пяти до восьми лет - пособие составляет 80%. Более восьми лет – 100%. 

Первые три дня болезни оплачивает работодатель, начиная с четвертого дня - отделение Соцфонда.

Пособие перечисляется отделением в течение 10 рабочих дней после получения сведений от работодателя, рассказали в пресс-службе ведомства. 

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