Полсотни человек сбили за год на нерегулируемых пешеходных переходах в Карелии

В 2018 году из 56 наездов на пешеходных переходах только 7 имели место на регулируемых переходах, сообщили в ГИБДД Карелии.

В октябре и ноябре во второй половине дня по вторникам и субботам всем участникам дорожного движения необходимо быть особенно осторожными и внимательными - в это время регистрировалась большая часть автонаездов на пешеходных переходах.

На сайте Петрозаводского городского суда опубликованы приговоры по рассматриваемым ДТП. Во всех приговорах перечисляются пункты, которые нарушил водитель:

- п. 1.5. ПДД РФ - не выполнил необходимых действий по безопасному управлению транспортным средством, заведомо поставив себя в условия, при которых был не в состоянии обеспечить безопасность движения и избежать причинения вреда

- п. 10.1. ПДД РФ – выбрал скорость, которая не обеспечивала водителю возможности постоянного контроля над движением транспортного средства для выполнения требований Правил дорожного движения

- п. 14.1.ПДД РФ - при приближении к нерегулируемому пешеходному переходу не снизил скорость и не остановился перед ним, чтобы пропустить пешеходов, переходивших проезжую часть по данному переходу

Если в соседнем ряду транспортное средство остановилось перед нерегулируемым пешеходным переходом, а водитель продолжил движение, ему вменяется нарушение еще одного пункта: 14.2. ПДД РФ - продолжал движение, не убедившись, что перед данным транспортным средством нет пешеходов.



ГИБДД обращается к водителям и просит соблюдать эти нехитрые пункты, тогда все пешеходы будут целы и невредимы.

"Пешеходам же следует помнить о том, что здоровье и жизнь – самое главное богатство. Полагайтесь только на себя! Будьте внимательны и осторожны в пути!", - отмечают в ведомстве.