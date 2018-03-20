Полтысячи недостроенных объектов зарегистрировано в Карелии

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Около 500 объектов незавершенного строительства числилось в республике к концу 2017 года.
В республике Карелия в конце минувшего года было зарегистрировано 453 объекта незавершенного строительства. В том числе 134 объекта, где работы приостановлены или законсервированы. Об этом сообщает справка Карелиястата.
Подробнее читайте в материале деловой интернет-газеты "Вести Карелии".
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