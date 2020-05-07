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"Получается, что частный бизнес, который не может добиться господдержки, проспонсировал убыточные предприятия"

Новости. Экономика
13:03, 08 Мая 2020
фото: https://vk.com/id215360796
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Предприниматель прокомментировал решение властей Карелии о выделении финансовой помощи республиканским санаториям.

Карельский общественник, создатель паблика "Предприниматели Карелии. Группа взаимопомощи" в социальной сети "Вконтакте" Роман Никиткин выразил удивление решением республиканского руководства о выделении финансовой помощи санаториям "Марциальные воды" и "Белые ключи" на общую сумму 32 миллиона рублей. Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил это решение необходимостью сохранения карельских курортов, которые прекратили прием посетителей из-за карантинных мер.  

"Давайте думать, а за чей счет банкет? – прокомментировал ситуацию Роман Никиткин. – Только в прошлом году "Марциальные воды" получили субсидий на 20 миллионов, плюс в этом году. А бюджет формируется из чего? Из налоговых поступлений, в том числе частного бизнеса. Получается, что частный бизнес, который не может добиться государственной поддержки, проспонсировал убыточные предприятия? И это в то время, как работники частного сектора не могут получить даже МРОТ!".

Как считает карельский предприниматель, такие действия республиканских властей делят представителей малого и среднего бизнеса на тех, кто "достоин" господдержки, и тех, кто ее "не достоин".

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Комментарии

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нетюлень
2020-05-08 14:41:34
Судя по тому, что мы уже читали по Марцводам, имеет место вывод денег. Прокурор, ау!
drug
2020-05-08 14:37:13
А кто такой Роман Никиткин, кто его знает ?
А он не думал, что клевета наказуема.
Подскажите где у данного предпринимателя и супер бизнесмена магазины, посетим после пандемии.
Думаю скоро депутатом станет.
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-08 14:52:50
drug, какая разница, кто он, главное общеизвестными фактами оперирует, а не своими выдумками. Или у вас с критическим мышлением - зеро? только ссылки на авторитеты помогают?
Ткачев
2020-05-08 13:47:23
Не давать ни тем, ни другим! Малый бизнес должен умереть, точнее он должен был умереть ещё лет сто назад... Он не может ничего - ни обеспечить достойную зарплату, ни производить в достаточных для населения объемах, ни усовершенствовать производство, ни обеспечивать вклад в социальные программы. Даже законодательство соблюдать толком не может. Он обуза для трудящихся.

Беня
2020-05-08 15:07:21
Ткачев, не "не может", а "не хочет". Жаба душит тратиться на людишек, на быдло, на биомассу. Им сколько не дай - прожрут, пропьют, шмотье, памперсы . Вот на утонченное квалифицированное потребление, точнее на инвестирование в будущее - это другое дело: мерседесы, куртизанки с силиконовым дойками, куршавели - это другое дело :)
А кто создает спрос, который движет махину экономики? Ах да, как же ж я сразу не допёр: куртизанки с силиконовым дойками и, безусловно, их спонсоры :)
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-08 14:21:49
Ткачев, да, паразиты во главе с бабой Леной с большой буквы Г.
новый
2020-05-08 13:33:26
Продавцы штанов опять заныли.
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-08 13:22:13
конечно, сама суть поддержки для бизнеса смешна.
Бизнес - это и есть ИСТОЧНИК денег, а раздавать неудачникам - это не поддержка бизнеса, а подачка малоимущим, так и называйте. Не бизнесмены это, а паразиты.
Негодяй
2020-05-08 13:59:02
ПлачУ и ПлАчу, а можно поинтересоваться об источнике Ваших доходов?
ПлачУ и ПлАчу
2020-05-08 14:21:08
Негодяй, как большинство - разливаю в мелкую посуду несметные запасы недр огромной страны, завоеванной предками.
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