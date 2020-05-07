"Получается, что частный бизнес, который не может добиться господдержки, проспонсировал убыточные предприятия"

Предприниматель прокомментировал решение властей Карелии о выделении финансовой помощи республиканским санаториям.

Карельский общественник, создатель паблика "Предприниматели Карелии. Группа взаимопомощи" в социальной сети "Вконтакте" Роман Никиткин выразил удивление решением республиканского руководства о выделении финансовой помощи санаториям "Марциальные воды" и "Белые ключи" на общую сумму 32 миллиона рублей. Напомним, глава Карелии Артур Парфенчиков объяснил это решение необходимостью сохранения карельских курортов, которые прекратили прием посетителей из-за карантинных мер.

"Давайте думать, а за чей счет банкет? – прокомментировал ситуацию Роман Никиткин. – Только в прошлом году "Марциальные воды" получили субсидий на 20 миллионов, плюс в этом году. А бюджет формируется из чего? Из налоговых поступлений, в том числе частного бизнеса. Получается, что частный бизнес, который не может добиться государственной поддержки, проспонсировал убыточные предприятия? И это в то время, как работники частного сектора не могут получить даже МРОТ!".

Как считает карельский предприниматель, такие действия республиканских властей делят представителей малого и среднего бизнеса на тех, кто "достоин" господдержки, и тех, кто ее "не достоин".