Власти Карелии выделят десятки миллионов рублей на поддержку двух закрывшихся из-за коронавируса санаториев

Финансовую помощь получат "Марциальные воды" и "Белые ключи", сообщил глава республики Артур Парфенчиков.

"Двум главным санаториям Карелии окажем финансовую поддержку, - написал Артур Парфенчиков на своей странице в соцсети. - С 28 марта в связи с ограничительными мерами в условиях пандемии коронавируса, санаторий "Марциальные воды" приостановил прием и лечение гостей. Предприятие несет большие убытки. Для того, чтобы сохранить первый российский курорт, принято решение предоставить ему субсидию из резервного фонда правительства в размере 22 млн рублей.

Еще 10 млн направим для поддержки санатория "Белые ключи", которые также прекратил прием граждан на санаторно-курортное лечение в период с 28 марта по 1 июня".

Глава Карелии напомнил, что обо всех мерах поддержки предприятиям малого и среднего бизнеса можно узнать на сайте, который был создан специально для этого - https://help.kr-rk.ru. Здесь собрана самая полная и актуальная информация о видах помощи бизнесу, а также подробные инструкции для получения всех мер поддержки.