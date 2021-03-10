Получение госуслуг может оказаться невозможным без биометрических данных граждан

Правительство решило активизировать сбор биометрических данных россиян, в том числе, административными мерами.

Вопрос обсуждался 26 февраля на совещании в Минцифры, которое было посвящено применению Единой биометрической системы (ЕБС) для удаленной идентификации абонентов связи.

Об этом пишет "Коммерсантъ" со ссылкой на трех участников мероприятия. Издание пишет, что сейчас сбор идет "черепашьим шагом".



На совещании, по данным издания, обсуждался вопрос увеличения количества способов сбора биометрических данных россиян. Один из собеседников газеты отметил, что чиновники Минцифры, признавая крайне низкий темп заполнения ЕБС (управляется "Ростелекомом"), обещали "решить вопрос административными мерами"



По словам другого участника совещания, речь, в частности, идет о том, чтобы побудить граждан к более активной сдаче биометрических данных в многофункциональных центрах предоставления государственных услуг (МФЦ) и через специальное мобильное приложение.

"Без сдачи биометрии некоторые госуслуги могут стать недоступными удаленно", — добавил он.

Что об этом говорят в профильном министерстве, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".