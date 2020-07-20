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Получить 100 тыс. рублей из бюджета можно за идею развития Карелии

Новости. Экономика
14:49, 21 Июля 2020
фото: startup.karelia.ru
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Фонд венчурных инвестиций республики выплатит по 100 тыс. рублей победителям каждой номинации конкурса "100 идей для развития Карелии".

Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, на конкурс принимаются проекты "по созданию нового, а также усовершенствованию уже известного продукта или технологии".

Победители в каждой номинации получат по 100 тыс. рублей в виде гранта на развитие проекта. Абсолютный лидер будет награжден дополнительным грантом в размере 200 тыс. рублей. А если этот проект получит развитие, Фонд обещает ему финансирование в размере до 20 млн рублей.

За какие идеи можно получить такие деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".

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Комментарии

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Крах
2020-07-21 16:16:42
Грубо говоря: ищем светлые головы!?!
Хотя всяких корпораций "развития", бизнес инкубаторов и других бессмысленных структур с миллиардными убытками из бюджета создано много,но толку нет!
Деньги тоже народные выдадут, но соберут кучу идей ещё и бесплатно, ведь самим никогда бы не додуматься...?
насмешница
2020-07-21 15:56:06
Прошлогодняя клюква в талой воде как эликсир бессмертия. Жрать непосредственно на месте произрастания за большие деньги. Ткачев, ведь золотое дно
Изя
2020-07-21 15:47:25
Всё правильно , если мозгов нет у " приставов и бурятов" и в мэрии все " умные" уже сидят . нужно им помочь ))) :)
Гость
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