Получить 100 тыс. рублей из бюджета можно за идею развития Карелии

Фонд венчурных инвестиций республики выплатит по 100 тыс. рублей победителям каждой номинации конкурса "100 идей для развития Карелии".

Как сообщили в пресс-центре администрации Петрозаводска, на конкурс принимаются проекты "по созданию нового, а также усовершенствованию уже известного продукта или технологии".

Победители в каждой номинации получат по 100 тыс. рублей в виде гранта на развитие проекта. Абсолютный лидер будет награжден дополнительным грантом в размере 200 тыс. рублей. А если этот проект получит развитие, Фонд обещает ему финансирование в размере до 20 млн рублей.

За какие идеи можно получить такие деньги, читайте в интернет-газете "Вести Карелии".