Полумарафон «Белые мосты» пройдет в Приладожье Карелии

На территории памятника природы «Белые мосты» в Питкярантском районе 8 мая состоится весенний полумарафон.

Как пишут в официальном паблике министерства образования и спорта Карелии, 8 мая полумарафон в Питкярантском районе будет посвящен 76-ой годовщине Победы в Великой Отечественной войне.

Организаторы подготовили для любителей бега различные дистанции: 500 м, 1 км, 2 км, 3 км, 5 км, 10 км и 21,1 км.

Все участники смогут насладиться красотой водопада «Белые мосты», а также получат на финише памятные медали.

Регистрацию на полумарафон можно пройти здесь.