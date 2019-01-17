Полуобнаженный Сергей Шнуров показал фото с новой женой

Новости по теме
Загрузка...
Сергей Шнуров редко делится снимками с четвертой женой, Ольгой Абрамовой. Поэтому новое фото пары вызвало ажиотаж.
"Зима, крестьяне торжествуют", – написал артист. Судя по красивому морскому виду, пара уехала в отпуск.
Многие подписчики отметили, что Сергей находится в прекрасной форме и отлично смотрится с новой женой, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, пишет Cosmopolitan.
Фронтмен рок-группы "Ленинград" женился на Ольге Абрамовой в октябре прошлого года,через три месяца после развода с Матильдой Шнуровой.
Все главное - здесь: #stolicaonego
Новости по теме
Выбор читателей
17.01.2019, 06:40
14.01.2019, 11:49
11.01.2019, 09:25
15.01.2019, 14:42
14.01.2019, 10:15
Аналитика
16.01.2019 12:25
Капитал
Ни одно из начинаний "плана перезагрузки" Корпорации развития Карелии в 2018 году реализовано не было.
14.01.2019 12:12
14.01.2019 10:15
11.01.2019 12:14
11.01.2019 09:30
Чтиво
16.01.2019 16:00
Без политики
Как "плотник-мизантроп" из Карелии решил вынести на поверхность мысли "придонного бентоса".
11.01.2019 15:22
29.12.2018 16:11
Медиа
10.01.2019 14:36
Опрос
Ощутили ли вы рост цен в новом году?
Комментарии