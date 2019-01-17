Полуобнаженный Сергей Шнуров показал фото с новой женой

Сергей Шнуров редко делится снимками с четвертой женой, Ольгой Абрамовой. Поэтому новое фото пары вызвало ажиотаж.

"Зима, крестьяне торжествуют", – написал артист. Судя по красивому морскому виду, пара уехала в отпуск.

Многие подписчики отметили, что Сергей находится в прекрасной форме и отлично смотрится с новой женой, несмотря на 18-летнюю разницу в возрасте, пишет Cosmopolitan.



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Фронтмен рок-группы "Ленинград" женился на Ольге Абрамовой в октябре прошлого года,через три месяца после развода с Матильдой Шнуровой.