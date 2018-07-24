Polymetal оценил инвестиции в месторождение Викша в Карелии в 500 млн долларов

Компания Polymetal Int оценивает инвестиции в освоение месторождения металлов платиновой группы Викша порядка в 500 млн долларов, сообщил глава Polymetal Виталий Несис в интервью РБК.

По его словам, срок отработки месторождения составит около 30 лет. При этом компания не исключает привлечение партнера.

"Это как раз тот проект, где потенциально может быть синергия в совместной деятельности — мы все-таки не специалисты в платиноидах, — говорит Несис. — И, возможно, логичной будет работа с компетентными отраслевыми компаниями из ЮАР, у которых сейчас большие проблемы с ресурсной базой. Они как раз ищут активы, где могли бы свои знания применить. Второй вариант — это работа с металлургическими заводами, способными перерабатывать концентраты, которые будут конечной продукцией на Викше".

Глава Polymetal также сообщил, что компания готовится к утверждению ТЭО постоянных кондиций и защите запасов Викши в следующем году.

"Ожидаем увеличения запасов в десять раз. Параллельно ведем оценку резервов по международным стандартам. Этот проект остается у нас одним из ведущих в долгосрочной (более пяти лет) перспективе", - отметил Несис.

При этом он считает благоприятной долгосрочную конъюнктуру цены на платину.

"В ЮАР закрываются шахты, и новое поколение южноафриканских предприятий, на которое возлагали надежды, — так называемое Северное крыло Бушвельда — сталкивается с проблемами. Все начинают понимать, что быстро заместить выбывающее производство не получится", — пояснил Несис.

Polymetal приобрел Викшу в 2012 году, которая стала первым проектом по разработке платиновой группы в портфеле компании. Минеральные ресурсы оценивались по JORC (2012 год) и включают 213 млн тонн выявленных и предполагаемых ресурсов со средним содержанием 0,98 г/т различных драгоценных металлов и 0,1% меди. Общий объем драгоценных металлов оценивается в 6,6 млн унций.