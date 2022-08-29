Более 60 новых месторождений полезных ископаемых открыто за 5 лет в Карелии

С 2017 по 2021 годы в Карелии было открыто 61 новое месторождение общераспространенных полезных ископаемых.

Об этом сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии республики.

«Карелия богата месторождениями мусковита, пегматита, кварцита, кианита, строительного и поделочного камня, шунгита, а также разнообразных песков и глин. В государственном запасе балансов полезных ископаемых учтено более чем 1000 месторождений», — сообщили в министерстве.

За 5 лет Минприроды Карелии предоставило 198 лицензий на пользование участками недр местного значения для геологического изучения. К ним относятся блочный камень, строительный камень для производства щебеня, песок, песчано-гравийная смесь, торф.

По объему оцененных запасов наиболее крупные месторождения песка и щебня в Медвежьегорском, Сегежском, Суоярвском, Питкярантском, Прионежском, Пудожском, Лоухском, Кемском, Пряжинском, Кондопожском и Лахденпохском районах.

Общий объем частных инвестиций в геологическое изучение участков недр с 2017 по 2021 год составил 133,5 млн руб.