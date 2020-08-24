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Пользователей WhatsApp предупредили о новых схемах мошенничества

Новости. Общество
19:10, 24 Августа 2020
фото: © pixabay.com
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Абсолютное большинство мошенничеств в WhatsApp происходит посредством социальной инженерии, когда текст побуждает пользователя кликнуть по ссылке или загрузить файл.

Об этом агентству "Прайм" рассказал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский. 

"Как правило, злоумышленники используют громкие имена компаний, например, Google, Apple, Facebook, горячие темы, как сейчас COVID-19, или супервыгодные предложения (в прошлом году это была "акция" про 1000 бесплатных гигабайт интернета к 10-летию сервиса). Нередко мошенники подделывают официальные профили WhatsApp, копируя название и оформление", – приводит примеры эксперт. 

Если вас просят предоставить сугубо личную информацию, например, номер банковской карты, счета, дату рождения, пароли – это ловушка. Никто и никогда не будет запрашивать у вас такие данные из благих побуждений, предупреждает Лоевский. 

Стоит задуматься, если в переписке вам предлагают переслать данное сообщение нескольким контактам, чтобы обновить мессенджер, подтвердить свою активность, обновить эмодзи или продолжать пользоваться бесплатно. 

"Пересылая сообщения другим, вы способствуете распространению мошенничества. Кроме того, в таких сообщениях, как правило, размещается фишинговая ссылка, при переходе по которой может произойти все, что угодно, включая загрузку вредоносной программы и похищение ваших персональных и платежных данных", – отмечает эксперт.

Иногда сообщения от неизвестных пользователей могут содержать просто пересылаемые файлы, сеющие панику в обществе, поэтому лучше отключить автозагрузку медиафайлов в настройках мессенджера и не принимать файлы от незнакомых аккаунтов, заключил Лоевский.

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