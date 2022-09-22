Пользователи соцсетей предложили главе Карелии отменить все развлекательные мероприятия

В Сети появились обращения к руководителю республике с просьбой во время мобилизации отказаться от культурно-массовых мероприятий развлекательного характера.

В паблике «Подслушано в ПТЗ | Петрозаводск» подписчики обратились к главе Карелии с предложением об отмене всех праздников.

«Идёт мобилизация, прошу Главу Республики Карелия отменить все культурно-массовые мероприятия развлекательного характера. Развлекательные, праздничные программы сейчас неуместны! Работу клубов, кафе сократить», — пишут в паблике.

«Вот уж точно, надо прекратить увеселительные мероприятия. В субботу на площади Кирова песни-пляски, а матери слезами обливаются», — комментируют другие пользователи соцсети.