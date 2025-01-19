Помешавшие уборке снега автомобили в крупном районе Петрозаводска отправились на штрафстоянку

Водители проигнорировали предупреждение о ночной уборке снега на Древлянке.
О судьбе помешавших уборке снега автомобилей рассказали в ГИБДД карельской столицы.
Минувшей ночью на Березовой аллее проводились снегоуборочные работы, о которых Госавтоинспекция Петрозаводска предупредила водителей накануне.
Несколько водителей проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку автомашин в ночь с 24 на 25 января.
Три автомобиля, припаркованные с нарушениями и мешавшие работе снегоуборочной техники, были эвакуированы на спецстоянку.
Нарушителей ждёт штраф 2250 рублей, отметили в городской Госавтоинспекции.
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