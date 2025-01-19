Помешавшие уборке снега автомобили в крупном районе Петрозаводска отправились на штрафстоянку

Водители проигнорировали предупреждение о ночной уборке снега на Древлянке.

О судьбе помешавших уборке снега автомобилей рассказали в ГИБДД карельской столицы.

Минувшей ночью на Березовой аллее проводились снегоуборочные работы, о которых Госавтоинспекция Петрозаводска предупредила водителей накануне.

Несколько водителей проигнорировали требования дорожных знаков, запрещающих остановку автомашин в ночь с 24 на 25 января.

Три автомобиля, припаркованные с нарушениями и мешавшие работе снегоуборочной техники, были эвакуированы на спецстоянку.

Нарушителей ждёт штраф 2250 рублей, отметили в городской Госавтоинспекции.